La Metrocity a Olio Capitale, il delegato Mantegna: “A Trieste insieme alle eccellenze olearie del nostro territorio metropolitano”

A partire da oggi fino al 15 maggio presso il nuovo Trieste Convention Center in Porto Vecchio a Trieste, si terrà la Fiera Olio Capitale, il Salone degli oli extravergini tipici e di qualità. A rappresentare la Metrocity, insieme al sindaco ff Carmelo Versace, presente anche il consigliere delegato alle Attività Produttive Domenico Mantegna.

Olio Capitale è la più importante fiera specializzata per la promozione a livello nazionale e internazionale delle tipicità e qualità degli oli extravergini italiani. Si è sempre caratterizzata per essere una Fiera monotematica, esclusivamente incentrata sul prodotto olio evo e prodotti da esso derivati.

L’evento è rivolto principalmente alle piccole e medie imprese, in cui vi sarà la possibilità di presentare, far degustare e vendere direttamente al pubblico presente le produzioni di olio e prodotti derivati. Partner della Fiera è l’Associazione Nazionale Città dell’Olio di cui la Città Metropolitana di Reggio Calabria è unica Socia, tra le Città Metropolitane Italiane.

“La presenza in fiera della Città Metropolitana, insieme ai produttori olivicoli, evidenzia la volontà dell’Amministrazione di essere al fianco di questo che rappresenta un settore strategico per le esportazioni delle eccellenze del nostro territorio – ha dichiarato il delegato alle Attività Produttive, Domenico Mantegna – in questo difficile momento, per consentire la ripresa economica ed incentivare la valorizzazione del prodotto, in vista di una futura collaborazione tra pubblico e privato, che consenta la creazione di una rete di sviluppo sinergica e condivisa”.