Il Premio artistico letterario Apollo School 22 arriva al clou con la Matinée al Cilea di Reggio Calabria

Niente pausa estiva per Nuovi Orizzonti e che continua a lavorare mettendo in piedi i Tesori del Mediterraneo che si svolgeranno dal 27 al 31 luglio all’arena Ciccio Franco. E da ottobre si ripartirà con il Premio Apollo School, ancora opportunità di crescita culturale e socialità per questi giovani reggini che ci hanno dato ampia dimostrazione che offrendo loro le giuste occasioni sono in grado di stupirci, e che basta dare loro una penna o una matita in mano per capire che hanno tanto, tanto da esprimere.