Il Bergamotto di Reggio Calabria agrume “big” del Macfrut 2022 di Rimini

ad ottenerne il riconoscimento come agrume, facendolo divenire a pieno titolo prodotto degno di essere sostenuto con i fondi europei diretti all’agrumicoltura”.

Ma, ha ancora continuato il presidente Pizzi, “Questo non è bastato: perché, sì, si può produrre, si possono anche ricevere gli aiuti comunitari ma, se non ci sono gli sbocchi commerciali, questa fatica si vanifica”.

È qui che inizia la grande storia del Bergamotto di Reggio Calabria: “Abbiamo creato il Consorzio per la tutela – rammenta Pizzi – e una organizzazione di produttori riconosciuta, con la quale abbiamo creato una base organizzativa notevole, ben 486 aziende agricole associate, intessendo il tanto atteso rapporto paritario con gli altri componenti della filiera”.

“Questo – ha continuato il presidente – ci ha consentito di trattare anche il prezzo: si pensi che nel 2010 il Bergamotto reggino veniva venduto a 18 euro al quintale e oggi ne costa 100: il suo valore è aumentato del 600%. E questo ha reso possibile incrementare gli impianti. Bisognava, allora, anche pensare a nuovi sbocchi. Abbiamo iniziato a ragionarci e realizzato una serie di ricerche scientifiche finanziate dalla Regione Calabria in compartecipazione con noi: vorrei ricordare che noi abbiamo ancora la proprietà intellettuale degli studi condotti dalle Università di Cosenza, Parma, Messina e Napoli”.

Un vivido ed emozionante racconto, quello del presidente del Consorzio per la tutela del Bergamotto di Reggio Calabria, nel ripercorrere il momento decisivo della lunga strada dell’agrume della salute.

“Cosa abbiamo scoperto in queste varie indagini scientifiche? – chiede Pizzi – l’università di Cosenza per prima ha individuato e isolato dei princìpi attivi presenti non nella buccia ma nella parte interna del Bergamotto, in quella parte interna che si aveva difficoltà a smaltire: il succo, la polpa, le fibre. Lì abbiamo scoperto che esistono questi principi attivi che inibiscono la formazione del colesterolo nel sangue. È stata la prima notizia straordinaria. La seconda, sempre uno studio richiesto e condotto da noi, ci ha portato alla scoperta dell’Università di Parma: non solo le proprietà del Bergamotto di Reggio Calabria inibivano il colesterolo ma, addirittura, si evidenziava l’abbassamento della glicemia”.

Una scoperta clamorosa, ricorda Pizzi: “Si è dimostrato un immediato rapporto di causa ed effetto perché, appena assunta una spremuta di bergamotto fresco, 100 ml, a distanza di un’ora i livelli glicemici si abbassano”. “Queste due scoperte messe insieme, con tutti gli studi scientifici – alcuni ancora in corso – ha ricordato Pizzi – hanno creato attenzione e interesse”.

I ricordi del successo dell’oro verde sono tutti nelle parole commosse del presidente: “Ricordo la prima trasmissione televisiva su questo argomento, Mela Verde, nella quale abbiamo brindato con il succo della salute: il giorno dopo sono arrivate centinaia di telefonate e di richieste di succo di bergamotto. Da lì abbiamo creato un nuovo sbocco, un nuovo utilizzo: più del 20% della produzione adesso viene venduto come frutto fresco, nelle frutterie e nella grande distribuzione. E l’utilizzo non ha solo fini salutistici ma anche gli chef hanno iniziato a fantasticare e hanno ideato quello che andremo a gustare oggi: il risotto aromatizzato al bergamotto che, nel 2016, è stata la pietanza più richiesta dai turisti arrivati in Italia”.

E ancora: “La gelateria, la pasticceria: non c’è un ristorante a Reggio Calabria che non abbia nel proprio menu una pietanza al Bergamotto. L’utilizzo del succo, ad esempio, anche per fare i carpacci è eccezionale: sembra che non alteri il sapore base del prodotto che si voglia marinare e ne migliori il gusto”, ha rivelato Pizzi.

Quanto al ruolo che il Bergamotto di Reggio Calabria gioca nel turismo, il presidente non nutre dubbi.

Questa parte di Calabria esclusiva, dove il Bergamotto mette radici, è un “Museo di biodiversità”: “La Calabria è bella. Più di una volta ho lanciato l’idea di creare raggruppamenti tra le eccellenze calabresi, perché ognuna di queste eccellenze può trainare quelle meno note – è la riflessione di Pizzi – bisogna dar vita a un percorso colturale e culturale. Se proviamo a unire le bellezze naturali, artistiche, colturali allora la Calabria decollerà”.