Finanziamento Pui, la maggioranza metropolitana: “Risultato frutto di un lavoro di programmazione che cambierà il volto del nostro territorio”

“L’approvazione da parte del Ministero di tutti i 28 progetti presentati dalla Metrocity sui Piani Urbani Integrati è l’ennesima conferma dell’ottimo lavoro di programmazione promosso dalla Città Metropolitana in questi anni. Un’attività improntata principalmente allo spirito di condivisione, come da indirizzo del sindaco Falcomatà, che fin dal suo insediamento ha inaugurato un nuovo corso per la gestione delle attività di programmazione del nostro Ente, e che ha prodotto una sinergia virtuosa capace di coinvolgere pienamente ed in maniera attiva i sindaci e gli amministratori di tutto il comprensorio metropolitano”. Cosi in una nota i consiglieri della maggioranza alla guida della Città Metropolitana di Reggio Calabria all’indomani dell’evento di presentazione dei progetti contenuti nei Piani Urbani Integrati, che hanno ottenuto un finanziamento di 118 milioni di euro da parte del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia nell’ambito dei bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Il finanziamento dei Piani Urbani Integrati – prosegue la nota – è l’ennesimo passo in avanti nel programma più complessivo di rigenerazione del nostro territorio, nell’ottica di quel principio di transizione ecologica che rispetta pienamente lo spirito e gli indirizzi strategici del Pnrr e che produrrà nei prossimi anni importanti cambiamenti nell’approccio al governo della cosa pubblica e delle comunità territoriali. I 28 progetti presentati, tutti meritevoli di grande attenzione, costituiscono un complesso di interventi in grado di cambiare il volto della Città Metropolitana, rappresentando un impulso notevole allo sviluppo dei nostri territori, investiti di questa ennesima significativa opportunità”.

“Interventi – proseguono ancora i consiglieri metropolitani – che insisteranno su ambiti strategici come quello della cura delle aree verdi, sul quale la nostra Città Metropolitana è stata menzionata a livello nazionale risultando terza nella speciale classifica di OpenPolis, pubblicata dal Ministero della Transizione Ecologica, o della mobilità sostenibile, del risparmio energetico, della rigenerazione dei beni e degli spazi comuni, della riqualificazione ambientale dei lungomare e delle rete dei corsi d’acqua presenti sul nostro territorio, dell’inclusione sociale anche attraverso la riqualificazione di importanti strutture sportive”.

“Un complesso di azioni coordinate – conclude la nota di Palazzo Alvaro – brillantemente messe a frutto dagli uffici della nostra Metrocity, su indirizzo del sindaco ff Carmelo Versace, del Delegato al Pnrr Domenico Mantegna e del Delegato all’Ambiente Salvatore Fuda, che offrono ancora una volta, in maniera corretta, la dimensione delle straordinarie opportunità offerte da una corretta programmazione condotta da un Ente di secondo livello capace di dialogare, su progetti strategici, ascoltando le istanze del territorio e rispondendo concretamente alla domanda di sviluppo che proviene dall’intera comunità metropolitana”.