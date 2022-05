Coordinatori di Concorso di progettazione. Il via dall’OAPPC di Reggio Calabria che forma l’elenco dei progettisti specialisti

Dopo circa due anni di blocco si riparte dal Sud con l’organizzazione del primo Corso di formazione per Coordinatori di Concorsi in due gradi, a cura dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Città Metropolitana di Reggio Calabria, con l’obiettivo di specializzare figure professionali che offrano supporto agli enti pubblici, per la programmazione dei concorsi e la redazione dei relativi bandi, affiancando il Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

La figura del Coordinatore di Concorsi in due gradi, oltre a corrispondere a un professionista laureato e abilitato all’esercizio della professione, richiede una conoscenza specifica del Codice degli Appalti con adeguata formazione sul tema dei concorsi e adeguato know-how sulle procedure amministrative e informatiche.

Quella dell’OAPPC di RC è la prima tappa di un percorso formativo che verrà replicato anche nelle altre regioni.

La tre giorni in riva allo Stretto ha visto partecipi oltre ai professionisti iscritti all’Albo di Reggio, anche architetti provenienti dalle altre province calabresi e siciliane.

Il Presidente dell’OAPPC di RC, Ilario Tassone sottolinea “La nostra vuole essere una risposta concreta e tempestiva al DPCM 17 dicembre 2021 che disciplina il Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale. Abbiamo formato, in tempi brevi, figure professionali adeguate e competenti in grado di offrire ai vari enti la propria competenza nella programmazione dei concorsi. Un’importante opportunità per i professionisti ma, soprattutto, un modo per promuovere la cultura del concorso di progettazione all’insegna della qualità del progetto. Abbiamo formato i nostri professionisti per poter aiutare i territori, soprattutto quelli più fragili, affinché non perdano questa importante opportunità. Così, dal tavolo tecnico del neo Coordinamento interregionale OAPPC SUD, che vede raggruppati venti ordini del Sud Italia, è nata l’idea di ripartire dal sud, dall’area dello stretto, con i corsi di formazione per poi ripetere l’iniziativa, a stretto giro, su tutto il territorio meridionale, beneficiario del fondo”

L’esigenza di formare questa nuova professionalità nasce dal fatto che i Concorsi di Progettazione sono finalizzati all’acquisizione di progetti coerenti con gli obiettivi individuati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dalla programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 (FSC) ed in linea con l’ambito di applicazione di cui all’art.3 del Regolamento UE 2021/241 relativo al Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, articolato nei sei pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione.

In questo contesto legislativo, i bandi dei concorsi di progettazione finanziati con risorse in capo al Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale (di cui all’art.6 quater del decreto-legge n. 91 del 2017, introdotto dall’art. 12, comma 1-a del DL 121/2021 convertito in legge 156/2021), dovranno essere inderogabilmente pubblicati entro il 18 agosto 2022. Pertanto, gli enti beneficiari dovranno indire i concorsi di progettazione e di idee, utilizzando i bandi tipo messi a punto da Agenzia per la coesione territoriale e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), pena la restituzione del contributo che verrebbe riassegnato ad altro ente.