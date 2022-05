Città più green d’Italia per alberi: sorpresa Metrocity Reggio Calabria, è sul podio

A livello nazionale fa notizia. Il Sole 24 ore sottolinea come il dato rischia di ribaltare i “luoghi comuni” sul Mezzogiorno per il quale si diche che “l’attenzione alla sostenibilità è piuttosto bassa”. Bene, in base ad uno studio OpenPolis pubblicato dal Ministero della Transizione Ecologica solo Genova e Firenze, tra el città metropolitane, hanno più territorio coperto da alberi.

Genova ha il 58% tra alberi, prati o parchi, Firenze il 58% e Reggio Calabria il 48%. La città dello Stretto resta di poco davanti alla dirimpettaia Messina (45%). All’ultimo posto ci sono Venezia e Milano.

La città Metropolitana di Reggio, come spiega Il Sole 24 ore, è l’unica ad avere al suo interno un Parco Nazionale (quello dell’Aspromonte) e a contenerlo interamente nel suo territorio,