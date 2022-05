Auddino (M5S): “Preso Occhiuto farà visita alla comunità Luigi Monti di Polistena”

“La Comunità Luigi Monti di Polistena gestita dai Padri Concezionisti accoglie 89 minori e 7 accompagnatrici provenienti dall’Ucraina, un autentico esempio della straordinaria solidarietà di cui la Calabria è capace nei momenti più difficili, per la propria comunità e per quelle straniere.

Ho chiesto al Presidente della Calabria Roberto Occhiuto di recarsi a Polistena per conoscere lo straordinario lavoro degli educatori e dei volontari, la Comunità guidata da fratello Stefano e i suoi giovani ospiti; il Presidente mi ha assicurato che al più presto sarà in visita presso la Comunità, manifestandomi la volontà di conoscere da vicino questa eccellenza del nostro territorio.

Si tratta della struttura che ospita il maggior numero di ucraini in Calabria, per di più minori, che richiedono quindi un’attenzione particolarmente scrupolosa da parte degli educatori. Da polistenese non posso che essere fiero di quanto fatto finora per cui ringrazio la Comunità Luigi Monti, Stefano Caria e i suoi valenti collaboratori per questo grandioso esempio di ospitalità e accoglienza” afferma il Senatore polistenese del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Auddino.