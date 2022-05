Arriva anche in Calabria la campagna di raccolta fondi “donare di gusto”

Sono ancora tante, nonostante la ripresa post pandemia, le persone in povertà assoluta nel nostro Paese: si contano infatti 5,6 milioni di individui che non hanno accesso a un’alimentazione adeguata. Un dato in aumento soprattutto al Sud ( Istat – Stime preliminari povertà assoluta, anno di riferimento 2021 ) .

Nel 2021 il numero di richieste di aiuto alimentare è aumentato: Banco Alimentare ha registrato un incremento degli assistiti rispetto al 2020, oltre 110mila persone in più.

Solo in Calabria, ad oggi, sono 130mila le persone servite dai progetti di spesa a domicilio o dalle mense della carità; un dato cresciuto del 40% a seguito della pandemia e del conflitto Ucraino. o dalle mense della carità;a seguito della pandemia e del conflitto Ucraino.