Area industriale Campo Calabro, il Sindaco f.f. Versace in visita alla Caffè Mauro

Il Sindaco metropolitano f.f. Carmelo Versace è stato in visita questa mattina nella sede della Caffè Mauro, nella zona industriale di Campo Calabro. Il rappresentante di Palazzo “Corrado Alvaro” è stato ricevuto negli uffici dello storico marchio reggino della torrefazione, dal presidente e amministratore delegato di Caffè Mauro, Fabrizio Capua. Nel corso dell’incontro, che si è svolto in clima cordiale, si è discusso dei temi che interessano da vicino il mondo del lavoro e dell’impresa nel territorio reggino, con particolare riferimento alla fase di ripartenza post Covid e alle nuove prospettive a cui il tessuto produttivo e il contesto commerciale locale, stanno guardando. Il Sindaco f.f. Versace, inoltre, ha svolto anche una visita all’interno degli uffici e nei locali di produzione dello stabilimento di Caffè Mauro, incontrando il personale e i tecnici dell’azienda.

“E’ sempre un grande piacere poter toccare con mano il cuore pulsante delle capacità imprenditoriali che rendono lustro e onore alla nostra città”, ha commentato a margine dell’incontro il Sindaco f.f. Versace, evidenziando inoltre il brillante percorso che sta vedendo impegnata “questa storica realtà produttiva del nostro territorio nell’ambito di un cammino fatto di impegno, passione e soprattutto valorizzazione delle competenze. Nulla arriva per caso, del resto, – ha poi evidenziato Versace – e il nuovo prestigioso posizionamento che colloca questo marchio ai vertici del mercato della torrefazione, in seguito ai recenti processi di aggregazione industriale che lo hanno visto protagonista, ne sono una chiara e diretta testimonianza”.

La Città metropolitana, questa amministrazione in particolare, ha inoltre rimarcato l’inquilino di Palazzo “Alvaro”, “intende porsi al fianco di tutte quelle realtà del mondo imprenditoriale locale che operano quotidianamente con dedizione e capacità progettuale, per creare ricchezza, lavoro e crescita, esaltando il legame identitario con il contesto territoriale originario e facendone un valore aggiunto del proprio modello di business. In questa direzione, – ha poi concluso Versace – quello offerto da Caffè Mauro è senza alcun dubbio un percorso di riferimento virtuoso a cui guardare e a cui potersi ispirare. Ed è proprio osservando da vicino l’organizzazione aziendale ed ascoltando le stesse ambizioni coltivate dal management, che si ha l’ennesima conferma rispetto alle straordinarie capacità che questo territorio è perfettamente in grado di esprimere ad ogni livello ed in qualsiasi contesto sociale”.