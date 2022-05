Ancora uno sbarco di migranti nel porto di Roccella Jonica.

Poco dopo l’alba, a seguito di un’operazione di soccorso in mare compiuta dalle sezioni navali del Roan di Vibo Valentia della Guardia di finanza e di Roccella Jonica, nella struttura portuale Ionica sono giunti 87 migranti, in prevalenza afgani, iraniani ed egiziani.

Tra loro anche 6 donne e 2 bambini di cui uno con appena 4 mesi di vita. I profughi si trovavano a bordo di una imbarcazione a vela di 12 metri localizzata ad alcune miglia di distanza dalla costa, all’altezza di Capo Bruzzano. Dopo lo sbarco i profughi sono stati sottoposti al test del tampone molecolare da parte del personale specializzato dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Successivamente, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, sono stati momentaneamente sistemati in un’apposita area del Porto dove è pure presente una tensostruttura realizzata nei mesi scorsi e gestita dai volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile.

Con quello di di stamattina sono saliti a 14 gli sbarchi nel tratto di costa della Locride, 13 dei quali nel porto di Roccella, in questi primi quattro mesi del 2022. Nel 2021, solo nella struttura portuale roccellese ci sono stati 49 dei 55 sbarchi avvenuti nel tratto del comprensorio Locrideo, per un totale di oltre 6 mila migranti. (ANSA).