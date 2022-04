Versace: “Reggio in Bit e Vinitaly per legare cultura a tradizioni ed esperienze”

Segnali di vita dal territorio?

Forse si, di sicuro è esattamente ciò che serve e questo il Sindaco ff della Città Metropolitana, Carmelo Versace, lo ha compreso bene, imprimendo una svolta, dando un segnale in qualche modo nuovo alla presenza di Reggio Calabria sia alla Bit (Borsa internazionale del turismo) di Milano che al Vinitaly a Verona: “Credo” – afferma Versace – “che ora più che mai, in una fase così delicata soprattutto per i sistemi economici fragili, sia indispensabile sostenere lo sviluppo economico del territorio creando forti legami tra i diversi settori affinchè possano crescere dandosi forza a vicenda”.

La novità, dunque, parrebbe stare in un percorso nuovo, che parta proprio dal territorio anzichè – come spessissimo accaduto in passato, anche recente – cavalcare l’onda di eventi e sussidi vari di tipo contingente: “Io credo” – continua il Sindaco ff Metrocity – “che sia necessario ed anche eticamente corretto il sostegno alle aziende, col fine, però, di vedere sviluppare dalle aziende medesime nuove idee, nuove meccaniche di espansione sui mercati. Sui nostri territori” – prosegue Versace – “lo sviluppo deve necessariamente passare per turismo ed enogastronomia ed allora mi pare evidente che la cultura sia storia, archeologia, arte, tradizioni, enogastronomia, tutti ingredienti e caratteristiche presenti a pieno titolo sul territorio della nostra Città metropolitana; la verità è che noi proponiamo cultura in ogni forma e di ciò, oltre che fieri, dobbiamo essere custodi”.

In qualche misura, ad esempio, legare i Bronzi di Riace (del ritrovamento dei quali ricorre nel 2022 il cinquantenario) al territorio e ai suoi prodotti: “E’ esattamente ciò che ci siamo prefissati” – conferma un soddisfatto Versace – “e ciò è successo, ad esempio, al Vinitaly, dove la nostra cultura vitivinicola è stata protagonista assieme ai guerrieri bronzei e alle nostre radici millenarie, ma il nostro obiettivo ci porta oltre, vogliamo far sì che la cultura si leghi alle esperienze, vogliamo mettere assieme la cultura all’esperienza, creare una rete territoriale dei siti culturali che si leghi a filo doppio all’offerta degli eventi. Sono certo” – conclude Versace – “che la partita si giochi totalmente qua, su questo aspetto, per evitare che tutto si spenga e svanisca in maniera effimera, ma sono molto ottimista in questo senso”