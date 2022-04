Umberto Barreca è il nuovo Presidente GISUD

Umberto Barreca, Presidente dei Giovani Imprenditori di Unindustria

Calabria, è stato eletto alla guida del Comitato GISUD che raggruppa le

rappresentanze dei Gruppi Giovani Imprenditori della Basilicata,

Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Classe 1982, di Reggio Calabria, Barreca è stato prima Presidente

Territoriale GI di Reggio Calabria, ha partecipato al percorso formativo

Altascuola per i giovani imprenditori di Confindustria ed al gruppo di

lavoro nazionale Ambiente ed energia nel triennio 2017-2020.

Imprenditore di seconda generazione, guida, insieme al fratello Demetrio

la Redel srl che opera nel settore dell’impiantistica con più di 150

dipendenti e commesse in tutta Italia nel campo dell’energia elettrica,

delle rinnovabili delle reti in fibra ottica e del riciclo di materiali,

con all’attivo progetti innovativi di ricerca e sviluppo orientati sulle

tecnologie green e sull’economia circolare, in collaborazione con le

università calabresi e con Enea.

Barreca sarà il Presidente 2022-2023 del Comitato Interregionale dei

Giovani Imprenditori del Mezzogiorno di Confindustria e Project leader

per l’organizzazione dell’annuale convegno di ottobre di Capri, dei

Giovani Imprenditori di Confindustria.

“Raccolgo un testimone importante in un momento storico delicato per il

nostro Paese e per le congiunture internazionali che si stanno

verificando, ma proprio tali circostanze spingono noi Giovani

Imprenditori ad impegnarci sempre di più” afferma il neo Presidente

Barreca “È nostro compito stimolare e promuovere l’imprenditoria

giovanile ma anche far crescere l’aggregazione e la partecipazione

associativa perché solo dal confronto possono nascere idee e

progettualità vincenti per i nostri territori. In quest’ottica dobbiamo

prestare attenzione alle opportunità che le nuove politiche europee ci

stanno offrendo e come Sud dobbiamo lavorare insieme per cogliere queste

occasioni per sburocratizzare i nostri territori, incentivare

l’innovazione, la transizione ecologica e digitale delle aziende”

Umberto Barreca succede al siciliano Gero La Rocca. Nell’occasione il

Comitato GISUD ha nominato anche il nuovo Tesoriere: Anselmo Zirpoli,

Presidente GI Basilicata.