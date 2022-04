Scomparsa del giornalista Wanni Perazzo, il cordoglio della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria

La Città Metropolitana ed il Comune di Reggio Calabria esprimono sentimenti di sincero cordoglio per la prematura scomparsa del giornalista Wanni Perazzo.

Perazzo era titolare, insieme alla madre Caterina Bova Cassone, della storica emittente televisiva Telereggio Calabria, per lungo tempo punto di riferimento per l’informazione in riva allo Stretto, che ha cessato da qualche anno le sue trasmissioni. Aveva cominciato fin da giovanissimo ad operare nell’azione di famiglia, prima come cineoperatore e poi come giornalista, divenendo anche Direttore di Telereggio e poi della testata on line dell’emittente.

Palazzo Alvaro e Palazzo San Giorgio si stringono attorno al dolore della famiglia di Wanni e dei tanti colleghi giornalisti ed amici che in questi anni hanno avuto la fortuna di conoscerlo ed apprezzarne le straordinarie qualità professionali ed umane.