Roccella Summer Festival, al Teatro al Castello ci sarà il concerto di Mannarino

Tra le nuove date estive del tour di Mannarino, annunciate in queste ore c’è anche quella di Roccella Jonica. Il cantautore romano si aggiunge infatti alla numerosa schiera di ospiti di questa seconda edizione del Roccella Summer Festival – realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica (Rc) -, con un concerto il prossimo 16 agosto al Teatro al Castello.

E’ un ritorno atteso quello di Mannarino che finalmente riporta la sua musica on stage con un live tour che si conferma tra i migliori in circolazione. Nove straordinari musicisti, un palco iconico e ipnotico in cui campeggia una statua dalle sembianze femminili, dea e ispiratrice di questo tour come dell’ultimo disco, “V”. Il tour, che ha esordito con un sold out a Milano, prosegue con due date sempre al Fabrique, il 3 e 4 maggio, per poi toccare tutta Italia fino al gran finale all’Arena di Verona il 28 settembre. Considerato uno dei migliori artisti italiani contemporanei, erede della grande tradizione di cantautori come Paolo Conte e Fabrizio De André, Mannarino, attraverso la cifra originale del suo lavoro, una rigorosa ricerca musicale e un sound che attinge a ritmi d’Oltreoceano, si è dimostrato un modello non omologato per le nuove generazioni.

Con i suoi cinque album, tra cui l’ultimo disco “V”, il più politico e visionato della sua carriera, ha saputo dare dignità di poesia alle sue ballate, creando canzoni indimenticabili, da leggere e ascoltare. Brani come “Me so ‘mbriacato”, “Apriti cielo”, “Marylou”, “Africa” o “Cantarè”, sono diventati velocemente dei grandi classici.

Le prevendite per il concerto di Mannarino al Roccella Summer Festival sono già aperte e disponibili online attraverso i circuiti Ticket One, Ticket Service Calabria e Etes. A partire dalle ore 14.00 di mercoledì 4 maggio, i biglietti potranno essere acquistati anche negli abituali punti vendita.