Rinviato lo spettacolo con Carlo Buccirosso al Teatro Gentile di Cittanova

L’Associazione Kalomena comunica che, a causa di un guasto al Camion durante il trasporto delle scene da Corigliano Calabro a Cittanova, lo spettacolo “LA ROTTAMAZIONE DI UN ITALIANO PER BENE” con Carlo Buccirosso, previsto per questa sera presso il Teatro Gentile di Cittanova non può andare in scena ed è stato rinviato a domani, Domenica 2 aprile alle ore 21.00.

I biglietti acquistati sono validi per la nuova data dello spettacolo.

Siamo spiacenti per l’inconveniente non dipendente dalla nostra volontà e ci scusiamo con tutto il nostro pubblico, dando appuntamento a domani sera.