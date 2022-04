Reggio Calabria, protocollo d’intesa tra Ordine dei medici e SIT

importante per l’Ente. “Tutto questo è stato reso possibile grazie all’abnegazione ed alla voglia di collaborazione del dottore Pensabene. D’altronde è giusto aprirsi alle novità e a quelle che sono le nuove indicazioni nazionali per le prestazioni in se ed in particolare per la telemedicina. Il protocollo d’intesa rappresenta un patto che si viene a determinare riguardo la sanità digitale per migliorare la tutela e la difesa della sanità pubblica. Ci sono state tutta una serie di atti propedeutici come la Conferenza permanente per i rapporti dello Stato con il piano nazionale della cronicità e poi il piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019 – 2022, i riferimenti legati all’indicazione ad interim per i servizi assistenziale durante l’emergenza sanitaria per il covid che ha aumentato l’interesse di quelli che possono essere gli effetti positivi della telemedicina e cioè l’erogazione di prestazioni a distanza con particolare riguardo a diverse attività specialistiche. L’obiettivo – sottolinea Nociti – alla fine è quello di migliorare, attraverso dei modelli integrati, l’intera sanità. Perché la medicina di oggi non è costituita solo in maniera referenziale dal medico ma bisogna avere l’umiltà di collaborare, di aprirsi, di incontrarsi e di migliorare la risposta recettiva per i nostri pazienti, una risposta basata su tutta una serie di passaggi strutturati come il piano nazionale della prevenzione. Tutte cose che servono a dare delle risposte per quanto riguarda l’assistenza sanitaria”.

Ed ecco quindi la televisita, il teleconsulto medico, la teleconsulenza medico-sanitaria, la telerefertazione, tutti elementi che, secondo quanto afferma il segretario dell’Ordine, “permettono ai medici di lavorare in un nuovo contesto all’interno di un rinnovamento tecnologico. Bisogna capire che sulla sanità occorre investire, altrimenti perderemo l’ultimo treno (il Pnrr) che sta passando. E’ stata istituita da me e dal dottore Francesco Biasi all’interno dell’Ordine una commissione ad hoc che sarà vicina al dottore Pensabene ed insieme andremo a coordinare e definire tutti quelli che possono essere i passaggi propedeutici per migliorare l’assistenza ai nostri pazienti. I servizi di telemedicina si potrebbero erogare, ad esempio, nelle emergenze sanitarie, si pensi alla trasmissione dei tracciati con l’elettrocardiogramma, oppure la trasmissione dei parametri vitali direttamente dalle ambulanze. E poi il teleconsulto a migliaia di chilometri di distanza. La medicina oggi è globalizzata e quindi per metterla in pratica dobbiamo essere integrati in questo sistema. E per farlo, posto che le intelligenze non ci mancano, ci occorrono i mezzi per essere all’avanguardia”.

Infine il dottore Francesco Biasi, referente, assieme allo stesso segretario Nociti, della Commissione di telemedicina istituita all’interno dell’Ordine. “Si tratta di una grande opportunità per i nostri territori – dice Biasi riferendosi alla telemedicina – anche perché spesso difficili da raggiungere per la loro particolare orografia. E’ importante, quindi, organizzarsi nelle famose AFT (aggregazioni funzionali territoriali) che sfruttino le capacità della telemedicina per raggiungere il singolo paziente nei luoghi più remoti. Si tratta di una opportunità che l’Ordine non può lasciarsi sfuggire”.