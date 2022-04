Reggio Calabria – Prima edizione del concorso di poesia “Così è vita-Memorial Peppe Stellittano”

Tutto pronto per la prima edizione del concorso di poesia dialettale “Così è vita – Memorial Peppe Stellittano”.

Dalla proficua sinergia tra l’autore del libro “Così è la vita. Ottantotto passi di storia”, Nino Stellittano, leader e fondatore del gruppo etno-pop Kalavrìa, l’Istituto comprensivo statale “Cassiodoro – Don Bosco” di Pellaro retto magistralmente dalla dirigente Eva Raffaella Maria Nicolò e la casa editrice “Città del Sole Edizione”, prende forma un progetto didattico atto a promuovere, diffondere e valorizzare le nostre radici, la tradizione e la cultura locale.

I dettagli del concorso saranno illustrati mercoledì 27 Aprile alle ore 10 presso l’istituto comprensivo “Cassiodoro – Don Bosco” dagli ideatori dell’iniziativa che vedrà la sua conclusione il 4 Giugno con la premiazione dei cinque giovani vincitori e il concerto dei Kalavrìa aperto a tutta la cittadinanza.

“Attraverso questo concorso di poesia dialettale che, grazie all’ottimo lavoro della dirigente Nicolò diventerà un appuntamento fisso, vogliamo ricordare mio padre Peppe, poeta, politico e artigiano per passione che, con i suoi scritti, ha affrontato tematiche importanti sviscerando l’infinito amore per la sua terra ma anche, vogliamo dare l’opportunità ai nostri studenti di esprimere sentimenti, valori, pensieri con cui ripercorrere i sentieri della memoria che, oggi, sono sempre più inquinati dalla frenesia della vita moderna. Tutti gli elaborati saranno valutati da una giuria qualificata esterna all’ambito scolastico che premierà cinque vincitori: ai primi tre sarà assegnata una borsa di studio in denaro, agli altri due, la casa editrice Città del Sole regalerà utili e interessanti libri”.

Durante la presentazione del concorso di poesia, l’autore Stellittano parlerà anche del suo libro, la cui copertina e illustrazioni interne sono state create dal bravissimo Alessandro Allegra e contiene 88 poesie inedite in vernacolo e un Cd con otto poesie interpretate dall’artista Miseferi e otto nuovi brani musicali cantati dal frontman con la partecipazione straordinaria di Danilo Amerio e la collaborazione dei Kalavrìa.