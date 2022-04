Reggio Calabria – La Strada con Saverio Pazzano: “Assistenti educativi, nessun impegno rispettato dall’Amministrazione Comunale”

Era difficile, ma ci sono riusciti ancora una volta. Dopo i ritardi inaccettabili, ingiustificabili, inqualificabili nei pagamenti degli assistenti educativi; dopo una riunione del 25 febbraio scorso a Palazzo San Giorgio che aveva lasciato qualche speranza, nella quale gli assessori al Welfare e alle Finanze, insieme ai Dirigenti dei rispettivi settori, avevano preso impegni formali davanti al Sindaco facente funzioni e a una delegazioni di assistenti educativi; dopo ulteriori richiami fatti nelle commissioni… Dopo tutto questo ci sono riusciti, ancora: sono stati in gradi di NON onorare neanche uno dei punti condivisi al tavolo di Palazzo San Giorgio, NON hanno centrato neanche un impegno, NON hanno rispettato neanche una scadenza.

Pasqua è passata senza stipendi: l’ultimo ricevuto è stato quello di novembre.

Noi non abbiamo più nulla da aggiungere, più nulla da ribadire nelle sedi istituzionali, se non che l’Amministrazione Comunale è inaffidabile, incapace di programmare, inutile perfino: tanto vale venga commissariata, se la Politica non è in grado di fare la politica, ma rincorre vetrine su vetrine, senza essere lontanamente capace di imprimere all’apparato amministrativo un funzionamento dignitoso, appena appena accettabile.

Assessori e dirigenti lo stipendio lo prendono regolarmente, a cadenza certa, forse per questo non capiscono – se non a chiacchiere – le difficoltà di chi non riesce neanche a pagare la benzina per andare al lavoro. Che non cercassero di intortarci con le solite tiritere: poco personale, Covid, tanto lavoro… Se non sono in grado di fare ciò per cui sono pagati, che lasciassero. Il blocco del turn over, i problemi di personale, le difficoltà economiche riguardano tutti i Comuni d’Italia, nessuno escluso. Ma nessuno, o forse davvero pochissimi, è tanto mal gestito quanto quello di Reggio Calabria. TOTALE ASSENZA DI PROGRAMMAZIONE.

Passa peraltro un messaggio pessimo: se neanche gli impegni presi al tavolo alla presenza di un Sindaco vengono rispettati, cosa deve fare un cittadino per difendersi, dove può trovare giustizia, dove la Politica può testimoniare di essere dignitosa?