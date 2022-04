Reggio Calabria – Isolata la variante XJ del Covid, è più contagiosa

Ieri il laboratorio dell’ASP sito in via Willermin e diretto dalla Dr.ssa Maria Teresa Fiorillo ha isolato in due soggetti la variante XJ del Coronavirus.

Tale riconoscimento è stato validato dall’Istituto Superiore di Sanità.

Questa variante XJ è la prima ad essere isolata in Calabria e fino ad oggi era nota, per pochi casi, in Finlandia riconosciuta a fine marzo 2022.

Trattasi di una ricombinazione della variante Omicron costituita da una forma ibrida dei ceppi Omicron 1 e Omicron 2 e comporta un aumento del tasso di contagiosità

