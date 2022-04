Reggio Calabria – Il Lions Club Host verso il Congresso: donate le uova pasquali ai bambini di Villa Bethania

Un segno di amore e gioia pasquale quello che il Lions Club Reggio Calabria Host rinnova anche quest’anno a favore dei bambini di Villa Bethania. Il Club ha regalato le “uova di Pasqua” a tutti i bambini ospitati e protetti dalla Congregazione delle Figlie di Maria Santissima Corredentrice della Diocesi reggina. Vi trovano riparo numerosissimi bambini di tutte le fasce d’età e attraverso il conforto degli operatori e dei volontari riescono a recuperare la propria serenità in un’oasi di pace nel cuore della città.

Le uova di Pasqua pensate per ciascuno dei ragazzi della Villa sono state consegnate dal Presidente del Lions Club Host Avv. Giuseppe Strangio accompagnato dai Soci Pino Tripodi e Domenico Tripodi nel solco del Service “Per il sorriso di un bambino” coordinato anche quest’anno dal socio Sandro Borruto.

Ad accoglierli anche in questa occasione la bravissima Suor Anna che ha spalancato loro le porte della Villa lieta del gesto nobile del Club che ha inteso regalare una gioia a quei ragazzini che vivono una condizione familiare difficile e spesso estrema.

La Congregazione delle Figlie di Maria SS Corredentrice furono fondate da Don Dante Forno. Questi, trasferitosi a Reggio nell’autunno del 1958, fu accolto da S.E. Mons. Giovanni Ferro, Arcivescovo di Reggio Calabria che il 25 Marzo 1963 emise il decreto di approvazione del nascente istituto. Mons. Ferro lavorò perché la Congregazione si orientasse verso attività apostoliche esterne. Fu istituita da subito una sezione di scuola materna aperta a tutti e si continuò a dare grandissima importanza alla vita di preghiera, sia nella forma individuale che comunitaria, con particolare riguardo alla pietà eucaristica.

Oggi, oltre ai tanti ragazzini di Villa Bethania di via Eremo Condera, la Congrega si occupa anche di quelli ospitati nella Domus Nazareth di via Filippini, sempre a Reggio Calabria.

“Il Lions Club Reggio Calabria Host nel corso di questo anno sociale, nonostante l’emergenza pandemica, ha operato alacremente nel sociale ed è significativamente cresciuto anche numericamente raggiungendo ben 50 soci, potendo così moltiplicare le iniziative a favore della città e, soprattutto, di chi è più in difficoltà anche a causa dell’emergenza sanitaria in atto che è rapidamente divenuta anche emergenza sociale” ha chiarito il Presidente Strangio. “Proseguiremo l’impegno dei Lions per Reggio Calabria anche nei prossimi giorni grazie all’atteso arrivo in città di oltre 500 Lions provenienti da tutto il sud Italia e che proprio a Reggio, nelle giornate dal 6 all’8 maggio, celebreranno il XXVI Congresso Distrettuale nella magica cornice del Teatro Cilea. Mentre questo grande evento è alle porte, stiamo approntando gli ultimi preparativi per il Lions Day che si terrà in tutto il mondo, e ovviamente anche a Reggio, il prossimo 24 aprile. Noi saremo in piazza San Giorgio al Corso e tutti insieme proporremo ai reggini numerosi service legati ai temi globali quali la vista, il diabete, la salvaguardia dell’ambiente e molto altro ancora”. Fervono, dunque, le iniziative del Lions Club che con questo gesto di solidarietà si avvia alle prossime festività pasquali.