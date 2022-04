Reggio Calabria – Domenica congresso nazionale del Vespa Club d’Italia

Domenica 24 aprile il Vespa Club d’Italia celebrerà il proprio Congresso Nazionale, 73esimo della serie iniziata a Viareggio il 23 ottobre 1949, giorno di nascita dell’Associazione che riunisce tutti i Vespisti italiani.

L’Assemblea Ordinaria dei Soci si svolgerà a Reggio Calabria nel magnifico scenario del Teatro Comunale “Francesco Cilea”, corso Garibaldi 384, dove prenderanno parte ai lavori Presidenti e

Delegati dei 603 Vespa Club affiliati, provenienti da tutte le regioni d’Italia.

L’inizio dei lavori è previsto per le ore 8,30 in prima convocazione ed eventualmente alle ore 9,30 in seconda convocazione.

L’Assemblea sarà chiamata ad approvare i consuntivi riguardanti l’esercizio sociale 2021 con la lettura delle relazioni da parte della Presidenza, della Segreteria, della Tesoreria e delle Direzioni di settore oltre all’illustrazione del Bilancio Preventivo per il 2022.

Nel corso della giornata, l’Assemblea sarà pure chiamata ad esprimersi sulla proposta di nomina di un nuovo Socio Onorario.

Nell’occasione, verrà presentato il nuovissimo “Annuario 2022” del Vespa Club d’Italia, una pubblicazione che raccoglie tutte le informazioni istituzionali, i regolamenti, i calendari della nuova stagione e il resoconto dell’attività svolta nell’annata precedente oltre a una ampia parte storica

che racconta i 72 anni di vita dell’Associazione. L’Annuario 2022 del Vespa Club d’Italia verrà

consegnato in omaggio a tutti i Vespa Club affiliati.

Per ulteriori informazioni: ufficiostampa@vespaclubditalia.it