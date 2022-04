Reggio Calabria – Domani a Palazzo San Giorgio 23° Premio “Anassilaos San Giorgio – Don Antonio Santoro”

Si terrà domani , sabato 30 aprile alle ore 10,00, presso la Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio la cerimonia di consegna del Premio “Premio Anassilaos San Giorgio – Don Antonio Santoro” che, come consuetudine, si propone di esprimere gratitudine e apprezzamento a coloro che hanno contribuito e tuttora contribuiscono, nelle più diverse attività, alla crescita civile, morale, culturale, economica della Città intesa come Comunità sorretta da un comune sentire. L’iniziativa dell’Associazione Anassilaos si affianca da sempre al San Giorgio d’Oro promosso dalla Città di Reggio Calabria, riconosciuta dallo stesso Ente Comunale come parte delle cerimonie dedicate a San Giorgio, Patrono di Reggio Calabria.