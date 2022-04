Reggio Calabria – Calabrese pronto a sbarcare su Marte: “Lottiamo per l’amore, la più saggia delle follie”

di Grazia Candido – Torna nella sua città natale con un altro esilarante “one man show”, l’attore comico Gennaro Calabrese autore dello spettacolo “Un Calabrese su Marte” per la regia di Antonello Costa e con la collaborazione di Gianluca Irti e Alen Palomba, in scena al teatro “Francesco Cilea” il prossimo 16 Aprile.

Un’altra chicca dell’Officina dell’Arte di Peppe Piromalli che si prepara a chiudere una straordinaria stagione teatrale con altri importanti volti del cinema, della televisione e del teatro del nostro panorama nazionale. E tra i big, non poteva mancare un “mattatore” della comicità pronto a portare “i sapori della sua Regione di provenienza, la Calabria, fino ai confini dell’Universo”.

Gennaro dopo il debutto a Roma, come tua seconda meta, scegli Reggio Calabria tornando dagli amici dell’Officina dell’Arte. Il tuo è un amore senza fine.

“Il vero amore non smetterà mai di legare coloro che ha legato una volta. All’amico Peppe Piromalli non posso che ringraziarlo per la fiducia, l’affetto sincero e la stima che ci siamo sempre dimostrati a vicenda. Amo follemente la mia città, quando sono fuori mi manca tutto di Reggio e per me, è sempre una grande emozione e un onore poter calcare il palco del Cilea e far ridere il mio pubblico”.

Anticipaci qualcosa sul tuo nuovo show nel quale anche questa volta, sei solo pur coinvolgendo tantissimi personaggi dello spettacolo e non.

“Sul palco, ci sarò io alle prese con oltre 50 personaggi illustri del nostro Paese e che fanno parte della televisione, della politica, dello sport, della musica. Insieme a tutti loro, ma vi giuro che non si creerà nessun assembramento, affronteremo temi e argomenti di attualità con pungente e leggera ironia. Faremo un viaggio a bordo della navicella Cipollo11, costruita a Tropea e popolata di vip, per garantire la continuità della specie umana tra buchi neri, stelle cadenti, meteore, extraterrestri e interterroni. Il comandante avrà le sembianze dell’ex premier Giuseppe Conte pentastellato che si trova bene nello spazio, il guardiano della navicella è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a portare una santa parola Papa Francesco e poi, ci saranno Maria De Filippi che allieterà il pubblico insieme a suo marito, Cristiano Malgioglio responsabile del personale di bordo o come dice lui: “di alto bordo….bordello” e ancora, il Presidente della Repubblica bis Sergio Mattarella e non può assolutamente mancare Silvio Berlusconi, l’osservatore dei corpi celesti”.



L’umanità è seriamente minacciata da eventi che, purtroppo ancora oggi, mettono a rischio la sopravvivenza. La pandemia, la guerra, la povertà ci ha messo a dura prova. Qual è la soluzione secondo il “Comandante” Calabrese?

“L’unica soluzione per evitare l’estinzione del genere umano è cambiare pianeta e ricominciare. Quindi, andiamocene su Marte perché sulla Terra il periodo non è proprio felice e impiantiamo una civiltà umana con le migliori personalità del nostro Pianeta. Insieme al mio buffo equipaggio, mi avventuro in una missione interstellare sul pianeta rosso, con l’obiettivo di colonizzarlo. Ma non posso dirvi altro, dovete venire a teatro”.

Sei l’organizzatore di un viaggio minuziosamente costruito in questi due anni. Lo sai che dovrai strappare tanti sorrisi?

“Credo che il sorriso aiuti a vivere meglio questa vita e noi artisti siamo fortunati a poterlo donare a chi magari, per ovvi motivi, non ha alcuna voglia di sorridere. Tutto ciò che stiamo vivendo in questo periodo, non solo ci mette di fronte all’atrocità di scelte umane fatte sempre per motivi economici ma anche, ci fa capire che alcuni dei più grandi conflitti si svolgono nelle stanze silenziose dell’anima di ogni individuo. E spetta a noi, cercare di aiutare quella società che è nello stesso tempo un sistema integrato e un sistema in conflitto. Se vogliamo fare una lotta facciamola per affermare la gentilezza, il rispetto, l’amore per il prossimo che è la più saggia delle follie, quella dolcezza capace di guarire ogni male”.