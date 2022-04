Reggio Calabria – ATAM, trasporto gratuito per i rifugiati ucraini

I rifugiati ucraini potranno utilizzare gratuitamente i servizi di trasporto pubblico dell’intera rete servita da ATAM SpA. L’azienda di trasporto reggina, d’intesa con i soci Comune e Città metropolitana di Reggio Calabria, ha inteso adottare questa importante misura che rappresenta un ulteriore tassello nel piano di accoglienza della popolazione in fuga dalla guerra, stante l’attuale scenario delicato e complesso in cui ci si trova.

Infatti i profughi che stanno trovando riparo nella nostra città e che saranno in possesso della documentazione di seguito indicata, potranno utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici nella rete di esercizio servita da ATAM SpA. Un segno di accoglienza da parte della nostra azienda e città, che permetterà ai rifugiati di semplificare un quotidiano già fin troppo stravolto dalla sofferenza, pertanto applicare questa facilitazione ci sembra doveroso. Al di là dell’aspetto pratico, rivolto a consentire ai rifugiati di muoversi liberamente per svolgere le attività essenziali, la gratuità del trasporto vuole anche essere un gesto simbolico di vicinanza e disponibilità nei confronti di chi sta vivendo sulla propria pelle una immane tragedia umanitaria che sta segnando profondamente ognuno di noi.Per facilitare la procedura di emissione la richiesta dovrà pervenire ad ATAM SpA, unicamente, da parte di un’associazione riconosciuta al seguente indirizzo e-mail: atamperucraina@gmail.com Alla richiesta occorrerà allegare, per ciascun rifugiato ucraino, la seguente documentazione: