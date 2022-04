Reggio Calabria, alla Cooperativa Libero Nocera corso gratuito di ‘Operatore coreografo’

Come annunciato nelle scorse settimane, la Cooperativa Libero Nocera attiva nuovi corsi regionali gratuiti dedicati ai giovani. Le nuove proposte esulano dai soliti percorsi formativi e vanno ad aggiungersi al già ampio ventaglio della Cooperativa reggina.

Dopo la presentazione del corso dedicato ai tecnici del suono, è la volta di quello per “operatore coreografo“. L’ente di formazione professionale, accreditato presso la Regione Calabria, ha infatti intenzione di promuovere, nell’ambito di una strategia regionale, lo sviluppo dell’occupazione giovanile puntando su nuovi tipi di figure.

Corso gratuito di operatore coreografo alla Coop Libero Nocera

In adesione al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG)” Misura 2A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo” della “Nuova Garanzia per i Giovani in Calabria”, la Cooperativa Libero Nocera avvia le iscrizioni per il corso di “Operatore Coreografo”.

Il corso in questione è valido per il rilascio della qualifica di “Operatore per l’ideazione, l’esecuzione e l’interpretazione di coreografie in spettacoli di danza e balletti classici”.

Il corso di formazione è destinato a max 15 corsisti, che abbiano età compresa tra i 18 ed i 35 anni. La partecipazione è gratuita. Il percorso ha una durata di n. 600 ore, suddivise in moduli formativi costituiti da:

215 ore di formazione in aula;

145 ore di laboratorio;

240 ore di stage.

L’operatore coreografo:

interpreta coreografie, ovvero concatenazioni di movimenti attraverso le quali esprime stati d’animo, situazioni mentali o sensoriali, messaggi sociali.

Si esibisce come danzatore professionista in spettacoli di danza allestiti da teatri d’opera, oppure in altre manifestazioni culturali tra le quali i festival di danza/balletto.

Quale specialista del movimento espressivo il danzatore professionista può prendere parte a spettacoli di genere diverso -balletto classico, danza contemporanea, musical, operette, spettacoli televisivi- nel contesto dei quali può esibirsi in gruppo, in coppia o come solista.

Oltre alla messa in scena di coreografie già esistenti può partecipare alla creazione di nuove.

Sostiene le lezioni quotidiane collettive della compagnia di cui è membro e si aggiorna frequentando seminari intensivi di tecniche diverse dal training di formazione.