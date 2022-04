Reggio Calabria – Al Famag, la forza di Iphigenia contro le atrocità della vita

di Grazia Candido (foto Marco Costantino) – Non una ma molte Iphigenie in un unico personaggio rendono unica l’installazione teatrale “Iphigenia in Aulide”, messa in scena ieri sera al teatro “Francesco Cilea”, evento inserito nel “Festival delle arti della Magna Grecia”, prodotto e ideato dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte – APS”.

Una tragedia che prende vita nel progetto della Fondazione Lenz di Parma e che ripropone il sacrificio di Iphigenia, uccisa dal padre Agamennone per agevolare la partenza dei Greci per Troia e aiutare così il fratello Menelao a ritrovare la moglie Elena, rapita da Paride.

A far parte di questa maledetta vicenda destinata a trascinare un peccato ereditario, gli spettatori reggini ammaliati da un’intensa e magnetica interpretazione dell’attrice Valentina Barbarini accompagnata sul palco dalla giovane soprano Debora Tresanini, allieva del Conservatorio Arrigo Boito di Parma.

In una riscrittura scenico-musicale tratta dalla tragedia di Euripide e dall’opera tardo settecentesca di Christoph Willibald Gluck, si contrappone la violenza patriarcale alla debole forza di Iphigenia che rappresenta la più alta funzione morale.



Nei panni della giovane Iphigenia, fanciulla che incarna più voci femminili che reagiscono alle atrocità della vita, l’interprete Valentina che, potente e rigorosa, da vittima innocente diventa un soggetto poetico e politico pienamente consapevole del proprio destino di morte. Il suo corpo immolato senza colpa, si fa monumento perenne all’orrore della violenza, una violenza che combatte per rinascere mutata altrove.



Quello che colpisce il pubblico e gli studenti del Liceo Scientifico “Da Vinci” che, a fine spettacolo si sono confrontati con gli attori, è l’unione di voce e canto legate scenicamente in un unico grido di rabbia e dolore.

La storia si snoda tra l’installazione scenica caratterizzata da rami di piante tra i quali si stagliano le corna della cerva immolata, che coinvolge attivamente lo spettatore, facendolo sentire all’interno delle dinamiche familiari raccontate magistralmente dalle protagoniste.



Il progetto teatrale della Fondazione Lenz non solo mostra una professionalità compiuta, senza esaltazioni, di artiste abili a calarsi in maniera naturale in quel contrasto della recitazione con l’epoca degli eventi ma anche, ha dimostrato come un mito può essere sempre raccontato senza mai diventare anacronistico.

Tra il silenzio e luci soffuse che illuminano dolcemente il volto, Iphigenia conquista finalmente una nuova patria – corpo, libera da vincoli sociali e religiosi.