Nuove deleghe comunali, il plauso dei consiglieri delle Liste Civiche al Sindaco ff Brunetti: “Pronti al rilancio dell’azione amministrativa nei settori strategici assegnati”

I consiglieri dei gruppi delle Liste Civiche a sostegno della maggioranza consiliare alla guida di palazzo San Giorgio esprimono un sincero plauso al sindaco facente funzione Paolo Brunetti per l’assegnazione delle deleghe fuori giunta ai nuovi Consiglieri delegati.

“Lo schema messo a punto da Brunetti, di concerto con le forze politiche di maggioranza – si legge in una nota – conferma gli auspici dei gruppi delle liste civiche e si pone come base per un rilancio dell’azione amministrativa nel solco dell’indirizzo politico fissato con il mandato elettorale assegnato al sindaco Giuseppe Falcomatà ed alla sua compagine di maggioranza”.

“Il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, cui va il nostro pieno e convinto sostegno, sta portando avanti con tenacia ed equilibrio il lavoro programmato in questi anni. L’odierna assegnazione del complesso delle deleghe può costituire un’ulteriore spinta propulsiva nell’azione amministrativa. Per ciò che riguarda i gruppi delle liste civiche – prosegue la nota- le deleghe assegnate riguardano alcuni aspetti e settori strategici per i quali i nostri consiglieri si sono particolarmente impegnati già in passato, che rispondono pienamente anche alle nostre competenze ed attitudini professionali, e sui quali intendiamo investire le energie necessarie a migliorare e rendere ancora più incisiva l’azione di indirizzo sull’attività amministrativa comunale”.

“Formulando i migliori auguri di buon lavoro a tutti i nuovi consiglieri delegati – conclude la nota – ci teniamo a esprimere la piena soddisfazione dei nostri gruppi consiliari per le scelte operate dal sindaco facente funzione, offrendo piena disponibilità a proseguire sul solco del lavoro già programmato ed avviato in questi anni al servizio della comunità cittadina”.