Nuove adesioni a Fratelli d’Italia. Il Comunicato del Commissario Reggio Calabria Denis Nesci

“Nuovi ingressi in Fdi. Quattro consiglieri comunali di Monasterace entrano a far parte della nostra comunità politica” – grande entusiasmo da parte di Denis Nesci, Commissario provinciale che aggiunge: “E’ un percorso in continuo crescendo quello intrapreso ormai da mesi da Fratelli d’Italia. In provincia di Reggio Calabria continua a registrare adesioni qualificate, perché caratterizzate da ingressi da parte di amministratori di comuni importanti come Monasterace”.

“Benvenuti a Carlo Murdolo, Nicola Armocida, Francesca Pacicca e Gabriella Pisano – continua Nesci – con loro, sono certo, il partito farà un salto di qualità in termini di esperienza e competenze”.

“Fratelli d’Italia cresce e diventa sempre più attrattiva e questo grazie all’attività di consolidamento della struttura del partito con l’ingresso di tanti amministratori, che rappresentano il cuore pulsante dei territori” – conclude Denis Nesci.