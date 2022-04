Lavori in corso in Contrada Furnà di Taurianova, il Consigliere Lizzi: “Intervento atteso realizzato grazie al lavoro di squadra della Metrocity”

“Un intervento molto atteso dalla cittadinanza, programmato e realizzato dalla Città Metropolitana che, dopo il mio intervento ed il sopralluogo di qualche mese fa, grazie alla pronta disponibilità del sindaco ff Carmelo Versace, anche nella sua funzione di Consigliere delegato alla viabilità, ha risposto prontamente alle istanze di un territorio in un segmento strategico sia per i residenti di Taurianova che si recano al cimitero e per i mezzi dell’impresa che si occupa dello smaltimento dei rifiuti e deve raggiungere l’isola ecologica”. E’ quanto afferma in una nota il consigliere delegato Rudi Lizzi commentando l’intervento, in corso di esecuzione, per l’ammodernamento della strada di collegamento al cimitero di Taurianova in contrada Furnà, prolungamento della strada comunale Cappelle.

“La programmazione avviata in questi anni, con l’indirizzo del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà e del delegato, oggi sindaco ff Carmelo Versace, prende corpo anche in un ambito strategico come quello della viabilità. L’intervento di Contrada Gurnà ha una grande valenza per il territorio di Taurianova. E ci fa piacere che anche il vicesindaco del Comune pianigiano, nelle sue recenti dichiarazioni pubbliche, lo abbia notato, senza però avere il garbo di riconoscere la paternità di un intervento che è stato programmato grazie all’interessamento del sottoscritto, in qualità di consigliere metropolitano, del sindaco ff Carmelo Versace e degli uffici e dei tecnici del settore viabilità”.

“Come Città Metropolitana stiamo lavorando senza sosta intervenendo nelle varie situazioni di criticità e programmando interventi strutturali sulle arterie stradali dell’intero comprensorio metropolitano. Sono di pochi giorni fa le buone notizie, sempre afferenti lavori programmati dalla Metrocity, degli interventi sulla sede stradale a Cinquefrondi e per il posizionamento delle reti paramassi nella frazione Santa Giorgia a Scido. Ed è proprio grazie al lavoro di squadra portato avanti dall’intera squadra metropolitana, che mi ha convinto ad aderire al progetto amministrativo della maggioranza, che stiamo realizzando importanti interventi nel settore della viabilità e non solo, riuscendo a far percepire finalmente l’Ente metropolitano come un’amministrazione vicina alle comunità e presente su un territorio vasto ed eterogeneo come il nostro”.