Finanziamento di 700 mila euro per lo Stadio di Cittanova

Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio ha pubblicato la graduatoria definitiva dei progetti pervenuti nell’ambito del bando Sport e Periferie da 300 milioni di euro.

Tra i Progetti approvati vi è quello presentato dal Comune di Cittanova, con un finanziamento di 700mila euro per la realizzazione di lavori di ammodernamento e messa in sicurezza dello stadio “Morreale–Proto” di località Santa Maria.

Si tratta di un importante risultato che testimonia, oltre ai requisiti qualitativi del progetto presentato, sulla base degli indirizzi forniti dall’assessorato ai lavori pubblici, il costante impegno dell’Amministrazione comunale e della maggioranza consiliare a tradurre in fatti concreti il Programma proposto agli elettori dalle forze della coalizione Cittanova Cambia.

Attraverso questo finanziamento si dota la nostra città di nuovi servizi a favore della comunità e si continua l’opera di potenziamento delle strutture sportive cittadine e dell’offerta in ambito sportivo, offrendo una grande opportunità di crescita alle organizzazioni calcistiche e alle tante realtà sportive del nostro territorio, dando anche opportunità di inclusione sociale e aggregazione ai nostri ragazzi.

In particolar modo, il progetto finanziato consentirà la realizzazione di rilevanti interventi tesi ad adeguare e migliorare una serie di standard dello stadio cittadino, ampliando al massimo la possibilità di fruizione dell’impianto.

Tra gli interventi previsti dal progetto vi saranno: l’aumento a 1.500 spettatori della capienza dei posti a sedere in “gradinata”, tutti dotati di sedute individuali in PVC; l’ampliamento delle strutture di servizio adibite a palestra e degli spogliatoi; la riorganizzazione delle aree verdi e delle piantumazioni; la realizzazione di un secondo ingresso carrabile e di una viabilità interna destinata a corsia di emergenza per l’accesso diretto degli automezzi di soccorso; l’adeguamento dei servizi igienici equamente distribuiti in tutti i settori dell’impianto; la riorganizzazione di tutte le aree di sosta dedicate sia agli spettatori, sia agli atleti come pure agli automezzi di soccorso; la costruzione di un edificio di servizio che ospiterà alcune attività complementari quali: aula per il controllo antidoping, sala stampa, area delegati, mixed zone, oltre ad ulteriori servizi igienici tra cui quello destinato alle utenze svantaggiate.

Verrà inoltre realizzata la separazione del campo da gioco dalle aree occupate dagli spettatori attraverso la posa in opera di balaustre in vetro stratificato che permetterà agli spettatori una visione ottimale, ponendo fine all’interferenza delle attuali recinzioni.

Questo importante risultato è solo uno degli innumerevoli finanziamenti che, grazie all’azione efficace e costante, l’Amministrazione comunale sta ottenendo a favore di Cittanova.

Il Circolo del Partito Democratico cittadino ed i suoi rappresentanti continueranno a lavorare, assieme alle altre forze impegnate della maggioranza e all’amministrazione comunale, con l’obiettivo di utilizzare tutte le opportunità di finanziamento che si presenteranno, a partire da quelle del PNRR, per reperire nuove risorse ed offrire risposte adeguate alla crescente domanda di pratica sportiva che viene da parte di singoli cittadini e realtà associative, dotando di nuovi e attrezzati servizi sportivi la nostra città.