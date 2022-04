Domenicasarà inaugurata la via di accesso al Parco Ecolandia

Domenica mattina, alle ore 11.00, sarà inaugurata la via di accesso al Parco Ecolandia. nella insolita “veste a colori”.

L’inaugurazione avverrà alla presenza del Presidente del Parco, Gianni Pensabene, dei Consiglieri di Amministrazione, dei collaboratori del parco, con la partecipazione del Sindaco F.F della città di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, di alcuni assessori con competenze nelle attività svolte, i consiglieri dell’area,

L’invito è stato esteso al Comitato di Quartiere, alla comunità parrocchiale di Arghillà, alle associazioni che operano nell’area ed a tutti gli abitanti del quartiere.

L’intervento rientra nell’ambito del POR Calabria FESR 2007/2013-Linea di intervento 4.3.1.2-Azioni per la realizzazione dei Contratti Locali di Sicurezza – CLS -Provincia di Reggio Calabria, iniziativa “RCA2 – Riqualificare e Recuperare: Green start up”, con il progetto curato dallo Studio Sudarch di Santo Marra.

La strada policroma fa parte di un progetto più ampio a beneficio del Quartiere Arghillà, che prevede la realizzazione di orti, frutteti urbani, play ground e laboratori territoriali su temi sociali, ambientali e creativi.

L’intervento si configura nei fatti quale prima azione concreta di rigenerazione urbana appartenente al Masterplan di Arghillà, processo volontario e condiviso con la comunità locale, grazie anche al grande lavoro di aggregazione e mediazione svolto dal Coordinamento di Quartiere, di cui Ecolandia fa parte. Si tratta dello stesso masterplan recentemente finanziato dal PINQUA (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare), con 15 milioni di euro, sulla base della proposta presentata “A MENO CHE” nata all’interno di Ecolandia.

La strada policroma di accesso al parco è stata disegnata come una piazza lineare giocosa, che vuole richiamare i colori della pace e della multiculturalità, realizzata con attenzione a misure di adattamento al clima, infatti le acque superficiali sono intercettate e immesse nel bacino d’acqua di recupero che sorge nell’antico fossato attorno al Forte Umbertino, per essere riutilizzate all’occorrenza per scopi irrigui e antincendio).

Un nuovo modo di intendere l’arredo urbano orizzontale, semplice, ma colorato, per dare un qualcosa in più alla strada di avvicinamento al Parco.

Dopo tanti anni, finalmente grazie ad un progetto finanziato, è stato realizzato l’asfalto che, dal Parcheggio esterno conduce all’ingresso del Parco Ecolandia,

Un passo in avanti tante volte invocato dai numerosi visitatori del parco stesso.

La creatività degli architetti dello staff ha voluto dare un segno visivo rilevante, in continuità con le opere artistiche che spesso sono state ospitate all’interno delle iniziative di Ecolandia.

Non si può certo parlare di opere d’arte, anche se, iniziative del genere, in altre parti del mondo hanno raccolto consensi unanimi.

Dunque il Parco Ecolandia aggiunge un po’ di colore alle visite per una bella novità per la nostra città

A volte, le cose semplici possono essere anche una via per portare un po’ di novità e il sorriso nel vedere qualcosa di bello!