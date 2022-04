Convention nazionale Forza Italia, Cannizzaro: “il Sud è la vera Forza dell’Italia!”

proposti, portati avanti con battaglie e poi concretizzati dalle donne e dagli uomini di Forza Italia per il Sud in questa Legislatura: la riforma delle ZES, le forti proposte in tema di impiantistica per la gestione ed il trattamento dei rifiuti al sud, gli investimenti negli ecosistemi per l’innovazione, il potenziamento delle amministrazioni locali tramite l’assunzione di 2800 tecnici nelle pubbliche amministrazioni meridionali, le grandi attenzioni riservate ai LEP (livelli essenziali delle prestazioni) per asili nido, trasporto degli studenti disabili e assistenti sociali, il contrasto della povertà educativa, la decontribuzione, gli sgravi fiscali alle imprese che investono in beni strumentali per le attività produttive, la stabilizzazione di “resto al sud” e l’estensione alle attività commerciali con “resto al sud” per il commercio, l’accordo di partenariato per i fondi strutturali 21-27, i 14 miliardi di euro della programmazione REACT-EU, l’anticipazione di risorse FSC per opere pubbliche e di risorse FSC per alle regioni, i contratti istituzionali di sviluppo (CIS), l’istituzione della commissione interministeriale per le agevolazioni al sud e della commissione interministeriale per la giustizia al sud.

“Tutto questo è Forza Italia. E tutto questo merita di essere raccontato bene proprio ai cittadini del Sud. Quale miglior occasione di questa allora – afferma Francesco Cannizzaro – per lanciare una proposta: un tour da Roma in giù con i big di partito per spiegare nel dettaglio tutte le iniziative per cui abbiamo combattuto a nome dei meridionali.”