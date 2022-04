Caulonia (RC) – Sostegno per la lotta allo spopolamento, pubblicata la manifestazione d’interesse

Dopo una serie di incontri di animazione territoriale è stata pubblicata sul sito del Comune di Caulonia la manifestazione di interesse per individuare il fabbisogno territoriale e per verificare le tipologie di intervento da finanziare sul fondo di sostegno per i Comuni marginali.

Il fondo per i Comuni marginali è destinato a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento.

Il Comune di Caulonia è stato destinatario della somma di 239.368,41 euro e le tipologie di intervento sono: l’adeguamento di immobili pubblici da concedere in comodato gratuito (per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali), la concessione di contributi per l’apertura di attività commerciali, artigianali o agricole e la concessione di contributi per favorire coloro che intendono trasferire la loro residenza nel Comune di Caulonia.