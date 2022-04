Aiutiamo una famiglia in difficoltà: l’appello dell’associazione Un Mondo di mondi

L’associazione Un Mondo Di Mondi lancia un appello a cittadin* ed enti per una famiglia di Melito di Porto Salvo che il 14 aprile dovrebbe portare a visita una delle figlie al Policlinico di Messina, ma non ha i soldi per il viaggio.

La visita è molto importante perché la figlia è affetta da una grave patologia, ma la famiglia percepisce con il Reddito di Cittadinanza una cifra mensile appena sufficiente per pagare la luce, gli alimenti ed i farmaci indispensabili .

La famiglia ha chiesto aiuto al Comune e Caritas, ma la risposta è stata negativa .

Anche se in questo momento molti sono i drammi esistenti e tante sono le famiglie in stato di bisogno, per questo nucleo familiare si tratta di garantire solo una piccola somma o i biglietti necessari per il treno ed il traghetto.

Un piccolo aiuto garantirà una visita molto importante per la salute della figlia.