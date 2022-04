A Scilla presentazione della mostra di Adele Canale

L’Associazione Culturale Incontriamoci Sempre per il Volontariato,

nell’ambito dei suoi eventi artistici e culturali, in sinergia con il”

Krataiis” Hotel Ristorante, festeggia la primavera con una mostra

personale della nota pittrice Adele Canale.

Con un tripudio di fiori e colori, l’Artista, in venti tele di grandi

dimensioni, racconta atmosfere e metafore della Costa Viola.

Un’indagine della natura che con forza, luce e vitalità cattura

l’emozione dei luoghi. La mostra sarà presentata nella conferenza stampa

e inaugurazione il 30 giugno 2022 alle ore 11.00 nei locali del

Krataiis, Lungomare di Scilla (RC).