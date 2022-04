A Palmi incontro tra specialisti per trattare i disagi psicologici più frequenti vissuti in questo periodo dal popolo ucraino

Dopo l’apertura dello sportello gratuito di aiuto e ascolto per i profughi ucraini, lo studio di Psicologia e Psicologia Applicata “ArcoIris” di Palmi promuove un incontro tra specialisti per trattare i disagi psicologici più frequenti vissuti in questo periodo dal popolo ucraino. “Dal trauma all’intervento psicologico. Supporto ai cittadini ucraini residenti a Palmi” è il titolo del work shop che si terra’ nella città pianigiana oggi 23 aprile alle ore 16.00 presso l’ Auditorium della struttura “ArcoIris” di via Prato.

Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Ranuccio a dibattere sull’onda devastante di malessere che sta colpendo adulti, adolescenti e bambini ucraini saranno la dottoressa Raffaela Condello, psicologa e pedagogista, il dottor Giuseppe Cartella, neuropsichiatra, don Giuseppe Sofrà, parroco della parrocchia Santa Famiglia di Palmi, la dottoressa Silvia Ciappina, psicologa e psicoterapeuta, la dottoressa Cetta Ozzimo, psicologa clinica, e il dottor Rocco Pardo, segretario regionale del sindacato FSP della Polizia di Stato.

Dolore, perdita, rifiuto, fuga, indecisione, aggressività, rassegnazione sono tra i disagi avvertiti da chi ha vissuto i drammi della guerra e che provocano reazioni molto pericolose a carico della psiche umana. Dall’aggressività all’accettazione e rassegnazione sono due facce della stessa medaglia che portano ad un disturbo della personalità. Da qui l’esigenza di intervenire attraverso il convegno per frenare e correggere, per quanto possibile, comportamenti conseguenti allo stato di disturbo che può generare stress, attacchi di panico, crisi esistenziale, nevrosi ed altro a cui solo gli specialisti possono porre attenzione e rimedio.