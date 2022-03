Successo per alcuni studenti delle scuole reggine alle semifinali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici svoltesi presso il Volta

Giunte alla 29ª edizione, le semifinali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici, organizzati dal centro PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano e svoltesi sabato 26 marzo presso il Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria, hanno visto il brillante successo per la categoria C1 di Guido Polimeni (2D Gebbione), Carlo Curatola (2B Gebbione) e Leonardo Palumbo (1B Gebbione); per la categoria C2 la terza posizione provinciale e la prima tra gli Istituti comprensivi va a Stefano Maurizio Spagnolo (3C Gebbione). I ragazzi sono stati guidati e supportati in questa loro vittoria dalle docenti Antonella Bonacci e Mattutina Devoli.

La partecipazione dei ragazzi della Secondaria di Primo grado alla manifestazione finalizzata a promuovere le competenze logico-matematiche in un’ottica di valorizzazione delle eccellenze, seguendo le linee del PTOF d’Istituto permette di coinvolgere gli studenti in percorsi di studio STEM di elevata qualità ed offrire loro occasioni per approfondire la preparazione individuale e il confronto con altre realtà scolastiche, nazionali e internazionali.

Complimenti ai ragazzi dalla Dirigente dell’IC Alvaro Gebbione, prof.ssa Adriana Labate, e un grande in bocca al lupo da tutti i docenti per l’appuntamento per la finale nazionale che si terrà a Milano, presso l’Università Bocconi, il 14 maggio 2022, ove sarà selezionata la squadra che rappresenterà l’Italia alla finalissima internazionale di Losanna che avrà luogo il prossimo agosto.