Strage Vigili del Fuoco, appello rinviato all’8 Giugno. I Vincenti chiedono un concordato: “27 anni per tutti i reati”

di Grazia Candido – Strage vigili del fuoco, rinviato il processo d’appello all’8 Giugno 2022.

Si tornerà in aula prima dell’estate per capire se la Corte d’Assise d’Appello di Torino accetterà o no, il concordato proposto questa mattina dai difensori degli imputati Giovanni Vincenti e Antonella Patrucco, responsabili della deflagrazione del proprio cascinale a Quargnento, in provincia di Alessandria, avvenuta la notte tra il 4 e il 5 Novembre del 2019 e dove persero la vita, i tre giovani vigili del fuoco Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo.

La pena richiesta in base al concordato anticipato questa mattina in video conferenza dai coniugi Vincenti, racchiuderebbe l’omicidio volontario dei tre Vigili del fuoco aggiungendo le lesioni, la truffa all’assicurazione, il crollo della magione di Quargnento, la frode all’assicurazione stipulata ai tempi del mutuo e la calunnia.

“Ce lo aspettavamo e le dichiarazioni odierne del Vincenti e della moglie che, finalmente, oggi, si sono assunti la responsabilità in toto dei fatti accaduti in quella tragica notte, è la dimostrazione che i vigili del fuoco hanno operato correttamente – afferma a fine udienza l’avvocato Sergio Mazzù, legale di Maria Stella Ielo, mamma di Antonino Candido –. Nella loro dichiarazione di ammissione di responsabilità, hanno pure chiesto scusa ai parenti delle vittime ma, per le parti civili, rimane il problema risarcitorio sul quale i due imputati non hanno fatto menzione. E’ ovvio che quello deciso precedentemente dalla Corte di Alessandria resterà valido ma, visto il quadro patrimoniale dei responsabili, presumo che non si sarà per le famiglie alcun risarcimento”.

Parla di “prevedibilità” l’avvocato Fabio Federico (legale di Ilaria e Angelo Candido) dovuto al cambio della compagine legale degli imputati ma si sofferma sull’istanza di “un concordato per un accordo che, ovviamente, non sappiamo se sarà accettato dal Presidente della Corte e che racchiude tre processi per una pena di 27 anni”.

“In base a questa prospettiva, ci sarà una rinuncia ai motivi accogliendo molto probabilmente, le attenuanti generiche – aggiunge il penalista Federico -. Gli imputati hanno ribadito la loro responsabilità in particolar modo la Patrucco che, precedentemente, aveva negato il suo coinvolgimento in una tragedia che si poteva evitare. Nelle loro dichiarazioni spontanee, i coniugi hanno asserito di essere pentiti ma non hanno manifestato alcun intento risarcitorio nei confronti dei parenti delle vittime. Una cosa però, ci tengo a sottolinearla: il presidente della Corte ha ribadito in più occasioni che quello proposto dai Vincenti, un concordato per tutti i reati commessi, lo ritenga ammissibile la Corte d’Appello. Attualmente, l’unica certezza, purtroppo, è che Nino, Matteo e Marco non sono più con i loro cari”.

Le parti civili hanno chiesto la verbalizzazione della richiesta della rinuncia al ricorso in Cassazione.