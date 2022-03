Reggio Calabria, workshop: “Progetti per ATAM e Mobilità”

Si è tenuto ieri 24 marzo 2022 il workshop: “”, al quale hanno partecipato tutto il management di ATAM con l’AD Giuseppe Basile, il Presidente Ezio Privitera e la Consigliera Melina Sangiovanni, oltre al Comune di Reggio Calabria e la Città Metropolitana nelle loro componenti politiche, con Brunetti e Versace, e dirigenziali, interessate al tema al fine di confrontarsi sui finanziamenti di PNRR e PON metro.

Oltre alla ormai consolidata voglia di ATAM di crescere e migliorare i servizi offerti alla cittadinanza, è stato affrontato il tema dell’ammodernamento del deposito di via Foro Boario e delle sue strutture – oggetto di un accordo tra l’azienda di trasporto reggina e la MetroCity – per dare futuro e prospettive ad un servizio pubblico che possa servire tutto il territorio vasto della Città Metropolitana.

L’incontro ha offerto moltissimi spunti di confronto che hanno coinvolto tutti gli attori protagonisti di queste sfide inedite e cruciali per il benessere della comunità, e proprio sulla linea di questi nuovi impulsi, in questi giorni, il management di ATAM sta predisponendo un piano di esercizio, con servizi alla mobilità in tutte le sue accezioni, che verrà condiviso con la Città Metropolitana per la sua concreta fattibilità.