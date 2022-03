Reggio Calabria – Undicesimo Memorial “Giuseppe Funaro”

L’associazione cultura e spettacolo “Siglaeffe” con il patrocinio del Presidente del Consiglio Regionale della Calabria ha organizzato per questo weekend, l’undicesimo memorial “Giuseppe Funaro”.

Due eventi per ricordare il giovane reggino prematuramente scomparso ma anche, due appuntamenti importanti fatti di sport e spettacolo. Si inizia sabato 19 Marzo, alle ore 15 presso il Campo sportivo Sant’Antonio dove si disputerà l’incontro di calcio giovanile mentre, è organizzato per domenica, alle ore 18, presso il Museo del Bergamotto di Reggio Calabria (ex mercato coperto) lo spettacolo musicale condotto dallo showman Peppe Plutino e al quale prenderanno parte le bravissime artiste Aurora Laganà, Aurora Petullà, Martina Franco, Michelle Passaniti e le ballerine di Hip Hop Martina e Maria Sole.

“Sono certo che mio figlio Giuseppe guardandoci da lassù, è felice e sorride per tutto quello che organizziamo ogni anno perchè è un immenso onore alla sua memoria – afferma papà Renato -. Spero che anche questa volta, la città risponda all’appello e partecipi a due eventi che ricordano un giovane ragazzo andato via troppo presto, un amico leale, un padre attento e premuroso, un dolce figlio di questa bellissima terra che amava tanto la sua Reggio”.