Reggio Calabria – Torna il Salone dell’Orientamento in presenza

Dopo una edition digital, ecco che torna il Salone dell’Orientamento in presenza. Per la sedicesima edizione, studenti, relatori ed espositori si troveranno immersi nel verde nella strepitosa location di Ecolandia, un Parco ludico, tecnologico e ambientale.

Ed è proprio pensando all’ambiente e ai cambiamenti, non solo climatici, di questi ultimi tempi che il Salone dell’Orientamento ha voluto pensare ad una Green Edition, per scoprire la sostenibilità, declinata in tutte le sue accezioni.

Il 5 e 6 maggio, a Reggio Calabria, dunque, saranno due giorni tutti da vivere, per orientarsi e scoprire le opportunità offerte dalle università e non solo.

Grazie anche all’esperienza e al supporto del network territoriale dell’orientamento, la Cisme sta lavorando per mettere a punto un ricco programma di conferenze ed eventi per offrire agli studenti le giuste conoscenze per poi fare le loro scelte future.

Visto il grande successo dello scorso anno torna anche il “Professional Day”, spazio dedicato, ogni pomeriggio, al lavoro per i giovani, e non solo, in cerca di lavoro.

Top secret ancora su tutte le novità di questa edizione, che presto saranno svelate.