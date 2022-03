Reggio Calabria – Sequestrata una discoteca abusiva

I Carabinieri del Nas di Reggio Calabria, nei giorni scorsi, coadiuvati dai militari del Comando Provinciale Carabinieri del capoluogo reggino, hanno eseguito un controllo presso un’attività di ristorazione di Pellaro, ove era stata organizzata anche una serata danzante.

I militari hanno accertato che una tensostruttura di oltre 500 mq montata nell’area esterna del ristornate era stata adibita a vera e propria discoteca ove all’interno, al momento del controllo vi erano oltre 200 avventori, nessuno indossava la mascherina protettiva ne vi erano indicazioni per le misure da adottare, nè tanto meno veniva assicurato un adeguato distanziamento.

Inoltre il titolare dall’attività oggetto di ispezione non esibiva alcun titolo autorizzativo nè licenza di PS per la discoteca, pertanto la tensostruttura e le attrezzature al suo interno venivano sottoposte a sequestro penale, e lo stesso titolare è deferito in stato di libertà per il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo.

Per le violazioni delle misure anti contagio covid (mancanza di adeguata informazione sulle misure di contenimento ed inadeguata gestione degli spazi) sono state comminate sanzioni per 1200 euro.