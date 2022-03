Reggio Calabria – Presentazione del volume “La Calabria Ulteriore Prima” di Fabio Arichetta

Mercoledì 23 marzo 2022, alle ore 17:30, presso la Sala San Giorgio della chiesa degli artisti di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la Deputazione di Storia Patria per la Calabria presentano il volume “La Calabria Ulteriore Prima” fra Moti Risorgimentali e insorgenze legittimiste, Città del Sole Edizioni. Intervengono: don Nuccio Cannizzaro, parroco della chiesa di San Giorgio al Corso, Tempio della Vittoria, e Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Introduce la conversazione Giuseppe Caridi, ordinario di Storia Moderna dell’Università di Messina, presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, e parlerà del libro Antonino Romeo, docente di Storia, saggista, deputato della Deputazione di Storia Patria per la Calabria. Sarà presente l’autore Fabio Arichetta, socio della Deputazione di Storia Patria per la Calabria.