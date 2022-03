Reggio Calabria – Incontriamoci Sempre, per la rassegna Calabria d’Autore, ospita la giornalista Rai Maria Barresi

L’essenza della felicità. Vera, come la terra da cui proviene, esiste.

Calabria 1990. Come ogni estate, nonna e nipote si ritrovano, si

confrontano e si scontrano su corsi di seduzione, terreni contesi,

segreti custoditi in uno scantinato. Una fabbrica di essenza di

bergamotto svelerà loro la strada che porta alla felicità.

“Quella di Domenica 6 Marzo” dichiara Pino Strati, Presidente di

Incontriamoci Sempre “è un’occasione per parlare del Bergamotto di

Reggio Calabria attraverso il romanzo L’Essenza della Felicità, della

giornalista Rai, Maria Barresi, reggina doc, nell’anno del cinquantesimo

del ritrovamento dei Bronzi di Riace”

Condurrà la serata Il dott. Vincenzo Montemurro, Cardiologo ed esperto

del bergamotto, con i saluti dell’avv. Ezio Pizzi, Presidente del

Consorzio del Bergamotto e Presidente dell’Unionberg.

La serata sarà arricchita dalla degustazione della Bergamottata Spritz,

a cura di Friberga, e dei prodotti tipici .

Appuntamento Domenica 6 marzo alle ore 18,00 , sala museo “Il

Ferroviere” Stazione FS di S.Caterina (Reggio Calabria)