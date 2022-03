Reggio Calabria – L’Oda punta su Insegno: “Il teatro è fuoco e cuore, chi li ha tiene viva l’arte”

di Grazia Candido – Claudio Insegno firma lo spettacolo “Coppie felicemente infelici” scritto insieme all’attrice Sabrina Pellegrino e con gli interpreti Federico Perrotta e Valentina Olla, sarà in scena al teatro “Francesco Cilea” il prossimo 18 Marzo all’interno della kermesse dell’Officina dell’Arte di Peppe Piromalli.

In un cammino all’interno dei sentimenti di coppia, il regista e attore Insegno con i suoi bravissimi colleghi, cercherà di capire cosa realmente fa allontanare le coppie che attraversano tante fasi della vita ma, alla fine, si aggrappano sempre alla speranza.

Attore, regista, sceneggiatore. Fai tutto tu praticamente in questa divertente commedia.

“Eh sì, faccio tutto io perché bisogna risparmiare soldi. Scherzi a parte, quello che riesco a produrre, è tutto spontaneo perché quando hai dentro cose che non possono rimanere nascoste ma vogliono uscire fuori, devi per forza dargli una forma. Questo testo, scritto insieme a Sabrina Pellegrino, è nato in maniera spontanea e racconta tematiche viste e straviste ma noi le mostreremo al pubblico sotto un altro punto di vista. La storia delle due coppie protagoniste (Claudio e Sabrina nei panni di Lorenzo e Lina mentre Federico e Valentina saranno Paolo e Gilda) giocheranno col tempo mostrando la loro evoluzione e involuzione nei sentimenti. La promessa del “per sempre” si trasformerà a causa delle vicissitudini, dei problemi che dovranno affrontare le coppie e, tutti insieme, ripercorreremo una vita dall’inizio alla fine”.

Il personaggio che interpreti stravolgerà la vita quotidiana degli amici con importanti colpi di scena. Ci anticipi qualcosa?

“Il mio personaggio è un amico che finge di essere tale ma se ci pensi, anche questo fa parte della vita perché chi lo dice che siamo veramente amici di alcune persone che dichiarano a tutti di esserlo? Io, a 56 anni, ho capito che non tutti quelli che conosco sono veri amici ed è normale che nella vita, ci siano amici con la a maiuscola e amici con la a minuscola. Non si deve per forza piacere a tutti o condividere rapporti, amicizie che hanno in molti. In fondo, la bellezza dell’esistenza è la varietà e la diversità”.



Quali sono i punti di forza di questa commedia, a parte il team molto affiatato e composto da veri amici.

“Il team è sempre importante e se non si va d’accordo in scena, è inutile pensare di poter lavorare e fare bene qualcosa. Insieme a me, Sabrina, Federico e Valentina, ci sono i giovani attori Marco D’Angelo e Giulia Perini che fanno parte di una squadra dei felicemente infelici. Il punto di forza della storia comica è sicuramente l’idea di mettere sul palcoscenico la solita cosa ma vista da un’altra latitudine che stupisce il pubblico incuriosito dal pezzo teatrale”.

Insomma, ci porterete sulle montagne russe dell’amore facendoci anche riflettere.

“Sarà un viaggio nel tempo che faremo tutti insieme e va avanti, indietro, nel mezzo, alla fine, per poi tornare all’inizio. E’ come se allo spettatore consegnassimo un telecomando e sarà lui a decidere cosa gli piacerà davvero sfaldando un po’ i canoni della linearità della storia. La riflessione è una conseguenza della trama”.

Le tue origini sono reggine e, finalmente, ritorni al teatro “Cilea” dopo un lungo stop a causa della pandemia. Cosa speri accada il 18 Marzo?

“Voglio vedere un teatro pieno, sentire il calore del pubblico e complimentarmi con il direttore dell’Oda Peppe Piromalli che ci ha permesso di tornare a vedere il pubblico, mascherato ma possiamo di nuovo vederlo. Credo che chi ha avuto la forza e il coraggio di resistere e combattere questo brutto periodo, è colui che realmente ama l’arte. La pandemia ci ha distrutto socialmente, moralmente, economicamente e chi, come Peppe, non si è fermato, ha il tipico fuoco interno dell’arte e non possiamo fare altro che ringraziare questi uomini. Il teatro è tutta una questione di fuoco e cuore: solo chi ha queste due componenti, tiene viva l’arte”.