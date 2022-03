Reggio Calabria – La città saluta il pilota Fortuna. Gli amici: “Sportivo educato e gentile”

La città dice addio al pilota Pasquale Fortuna stringendosi al dolore dei familiari del noto sportivo reggino.

La notizia della sua dipartita ha segnato una comunità intera e l’ambito sportivo che ha conosciuto l’amato pilota non solo nelle gare automobilistiche ma anche nel sociale. Pasquale, dopo una lunga parentesi agonistica condivisa con il fratello Antonio, per molti anni si è dedicato a collezionare auto da corsa.

Un uomo perbene, un atleta onesto, leale con tutti, Fortuna non ha mai nascosto la sua passione più grande: il rombo dei motori, il suo richiamo più forte.

“Pasquale era una persona che ha saputo senza dubbio distinguersi non solo a livello lavorativo, ma anche a livello umano – lo ricordano così gli amici -. Chi ha conosciuto Pasquale, piange la perdita di un uomo gentile, altruista, sempre educato e con un grande cuore”.

La città esprime profondo cordoglio non solo per l’uomo sportivo, ma per l’essere umano.

I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle ore 15,30 presso la Basilica Cattedrale del Duomo.