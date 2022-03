Reggio Calabria – La città rivuole il Tapis Roulant, Siclari: “Svegliamoci, non possiamo subire passivamente”

di Grazia Candido – Una “battaglia” simbolica che vuole però spronare le coscienze di chi amministra “a voler bene davvero a questa città”.

Alla “protesta del risveglio: Reggio rivuole il Tapis Roulant”, svoltasi sul corso Garibaldi questa sera, i membri del movimento “Reggio Sette Punto Zero”, hanno fatto sentire la loro voce manifestando il loro aspro dissenso per la chiusura di una struttura cardine del centro storico non funzionante da troppo tempo.

“Vogliamo che sia riaperto il Tapis Roulant di via Giudecca e che lo stato di abbondono e assuefazione in cui vive la città termini perché Reggio è stata umiliata abbastanza – esordisce il presidente del movimento Ernesto Siclari – . Il Tapis Roulant è importante per la logistica urbana ed è vero che ci sono problemi molto più gravi come la pandemia e la guerra da affrontare e, sicuramente, questa nostra civile protesta per alcuni amministratori sarà vista come cosa di poco conto, una sciocchezza ma la città si deve svegliare e combattere la rassegnazione. Non basta rattoppare e spazzare qualche strada per fare di Reggio una città normale. Arriveranno tanti soldi dal PNRR e l’idea che saranno gestiti da chi, in 9 anni, non è riuscito a trovare una soluzione per fare funzionare un’opera già esistente e utilissima, ci atterrisce”.



L’avvocato Siclari ci tiene a “ricordare alla città che non si sta vivendo come si dovrebbe e tante sono le domande poste a chi governa che, ad oggi, non trovano risposte”.

“Come mai, in 9 anni di amministrazione Falcomatà e ora del suo facente funzioni, questa struttura non funziona? – chiede Siclari -. Siamo molto preoccupati perchè arriveranno ingenti risorse da investire ma manca una programmazione, non esiste alcuna progettazione e abbiamo una amministrazione che non è nemmeno in grado di mettere in funzione un’opera che esiste già. Questa struttura serve alle persone disabili, agli anziani, ai bambini e vorremmo sapere i reali motivi che affliggono il tapis roulant. Come movimento, avevamo partecipato alla Terza Commissione Consiliare chiedendo di conoscere le cause del mancato funzionamento e ci avevano garantito che i fondi erano stati individuati e, in pochi mesi, sarebbero partiti i lavori per il ripristino, cosa mai avvenuta. Reggio svegliati – tuona il presidente -, non è possibile subire passivamente. Bisogna reagire per ottenere i propri diritti ed avere una Reggio funzionale. Questa è una città che piange in ogni settore, dobbiamo tornare a fare sentire le nostre voci perché chi amministra deve garantire alla comunità i servizi”.