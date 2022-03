Reggio Calabria – Ispettorato del lavoro in sciopero: “Il paradosso delle mancate tutele”

Si e’ svolto nella mattinata di oggi, il sit-in dei dipendenti dell’Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria. Lo sciopero – indetto da tutte le sigle sindacali della Funzione Pubblica – ha avuto una caratterizzazione Nazionale, con una manifestazione unitaria a Roma, in Piazza della Repubblica.

Anche da Reggio, quindi, gli Ispettori del Lavoro e i funzionari amministrativi, sono concordi nel denunciare un paradosso ed un abuso senza precedenti: come e’ possibile che il Datore di Lavoro Pubblico chieda, a chi vigila sul rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali, di proteggere e tutelare i lavoratori contro l’arbitrio dei “padroni” mentre proprio agli Ispettori e a tutti i dipendenti INL non viene riconosciuta la perequazione dell’indennità di amministrazione prevista dal Contratto Collettivo delle Funzioni Centralizzate?

I funzionari dell’Ispettorato sono dunque costretti ad utilizzare lo strumento dello Sciopero nazionale – e nei giorni a venire continueranno i presidi territoriali – non solo per rivendicare i propri diritti economici ma anche per salvaguardare la dignità dell’Istituzione stessa lesa da scelte e prese di posizione errate e controproducenti.

Non e’ accettabile che, a seconda delle convenienze dell’Amministrazione, gli Ispettori e i dipendenti vengano, per un verso, considerati “ministeriali” (senza riconoscere, quindi, le indennità e le specificità proprie dell’Agenzia Ispettorato del Lavoro) e per un altro verso vengano esclusi dalle perequazioni economiche che spettano ai lavoratori dei Ministeri perché, appunto, transitati negli organici di Agenzia. Questo “paradosso” creato ad arte per negare diritti e dequalificare il ruolo e le funzioni non può andare avanti !

Con lo sciopero e il sit-in odierno, gli Ispettori del Lavoro di Reggio e i colleghi amministrativi alzano alta la loro voce unanime:

TUTELIAMO CHI TUTELA I LAVORATORI !

E’ un dovere riconoscere i diritti contrattuali di chi, ogni giorno, entra nelle aziende, negli opifici, nei laboratori, nei cantieri, nelle officine, nei pubblici esercizi, per combattere – ARMATI SOLO DELLA PENNA E DELLE COMPETENZE ACQUISITE – la tragedia del Lavoro Nero, del Lavoro Insicuro.