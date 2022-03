Reggio Calabria – Incidente in città: auto si ribalta

Incidente a Reggio Calabria, con un’auto che si è ribaltata mentre transitava nelle strade cittadine. Il fatto si è verificato nella zona nord della città, a Pentiemele.

Secondo quanto emerso dai primi rilievi fatti sul posto, la macchina avrebbe finito per ribaltarsi dopo un incidente totalmente autonomo che non ha coinvolto altri mezzi in transito.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenute le forze dell’ordine ed i soccorsi. Alla guida della macchina una donna che non ha riportato gravi conseguenze.