Reggio Calabria – Il progetto vincitore del concorso di Mondadori Education della scuola Euclide parte in crowdfunding

#Leparolechesiamo, la scuola che vogliamo è il concorso per le scuole, giunto alla sua terza edizione, promosso da Mondadori Education e il Nuovo Devoto-Oli, che quest’anno si è arricchito, con una comunanza di intenti inedita nel settore, della collaborazione di Università Cattolica del Sacro Cuore, per la parte di ricerca scientifica, e di Intesa Sanpaolo, il Gruppo che più incide oggi nella promozione di iniziative concrete a sfondo sociale.

Obiettivo del concorso, che ribadisce il tema della centralità della scuola nella costruzione di un futuro, scoprire come gli studenti vorrebbero la scuola di domani, a partire dalle tre direttrici fondamentali per uno sviluppo armonioso: inclusione, sostenibilità e innovazione. Un percorso a tappe lungo un anno che ha coinvolto 200 scuole e oltre 4000 ragazzi.

Suddiviso in tre fasi, il concorso arriva alla sua terza fase, quella attuativa, dopo una prima fase di ascolto che ha visto i ragazzi impegnati nei Future Lab – laboratori innovativi condotti con metodo scientifico dal TraiLab dell’Università Cattolica per sviluppare la costruzione di immaginari e progettualità – e una seconda fase di call to action rivolta alle scuole di tutta Italia e di ogni ordine e grado, che hanno avuto 3 mesi di tempo per presentare i loro progetti.

Tra gli oltre 100 progetti candidati, due tra quelli risultati vincitori, selezionati e valutati da un board di esperti, vengono adesso accompagnati alla realizzazione, con l’avvio della campagna di crowdfunding lanciata su Produzioni dal Basso – prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. Un passaggio essenziale dalle parole ai fatti che permetterà la raccolta dei fondi necessari a trasformare i desideri dei ragazzi in realtà, realizzando almeno in parte il sogno di una scuola migliore, anche attraverso ulteriori incentivi da parte di Mondadori Education, capofila del progetto, da sempre impegnata a fianco di studenti e insegnanti nel supportare la scuola con azioni concrete.

“A scuola con gusto” è il progetto ideato dalle studentesse e dagli studenti della scuola media “Rina Monti Stella” di Verbania, che hanno immaginato la loro “scuola ideale” prendendo in considerazione i cinque sensi: una scuola da vedere, da annusare, da ascoltare, da toccare e da gustare… in un luogo da vivere con “tutti i sensi” è emersa la necessità di un laboratorio di cucina e di scienze, proprio per poter sperimentare attraverso l’uso del cibo, che diventa un materiale educativo a tutti gli effetti.

La raccolta fondi permetterà al progetto di prendere forma, rendendo possibile l’acquisto degli arredi necessari: lavelli, piano cottura, frigo, piani di lavoro e dispense per la cucina, insieme a tavoli modulari, apparecchiature scientifiche ed elettroniche, scaffali e bacheche espositive per il laboratorio di scienze.

“Il Cineteatro a scuola: alziamo il sipario sul futuro” è il progetto della scuola superiore ”Euclide” di Bova Marina (Reggio Calabria), che mette al centro il teatro come forma di istruzione da includere nelle attività scolastiche: l’obiettivo del progetto è proprio quello di realizzare un Cineteatro e una cineteca all’interno dell’Istituto, dove mettere in scena quanto appreso in classe e dove poter imparare in modo alternativo, superando i limiti di uno studio esclusivamente condotto sui libri di testo.

Cineteca e teatro diventeranno inoltre veri e propri “punti di riferimento culturali” aperti all’intera comunità, ospitando utenti esterni, ma anche associazioni e altre realtà locali.

Per dare vita al progetto, i fondi raccolti serviranno ad acquistare gli arredi necessari alla rigenerazione dello spazio, come poltroncine, sipario, armadietti, panche, una parete con porta a scomparsa, e pannelli per isolamento acustico.